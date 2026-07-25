CRISE ECONOMIQUE
25 juillet 2026
Nouveau choc pétrolier, défaillances d’entreprises record et guerre commerciale : vers un automne-hiver noir pour l’économie française
Entre choc pétrolier, record de défaillances d'entreprises et tensions commerciales avec les États-Unis, l'économie française fait face à une accumulation de risques qui menace durablement la croissance, l'investissement et le pouvoir d'achat.
13 min de lecture
Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.
Léa Dauphas est Chief Economist chez TAC Economics, cabinet indépendant de recherche et de conseil en macroéconomie internationale. Spécialiste des risques macroéconomiques, géopolitiques et du commerce international, elle accompagne entreprises, investisseurs et institutions dans leur analyse des grands enjeux économiques mondiaux.
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