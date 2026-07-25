POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des pigeons se baignent dans une flaque d'eau tandis que des passants circulent sur Wall Street, devant le siège de la Bourse de New York (NYSE), le 9 juillet 2026, à New York. À la suite de la reprise des combats entre les États-Unis et l'Iran, les marchés boursiers ont reculé, les places financières mondiales réagissant à cette nouvelle. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

CRISE ECONOMIQUE

25 juillet 2026

Nouveau choc pétrolier, défaillances d’entreprises record et guerre commerciale : vers un automne-hiver noir pour l’économie française

Entre choc pétrolier, record de défaillances d'entreprises et tensions commerciales avec les États-Unis, l'économie française fait face à une accumulation de risques qui menace durablement la croissance, l'investissement et le pouvoir d'achat.

Photo of Thierry Bros
Photo of Léa Dauphas
Thierry Bros Go to Thierry Bros pageetLéa Dauphas Go to Léa Dauphas page

13 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

France , Economie , croissance , choc pétrolier , pétrole , Moyen-Orient , Détroit d'Ormuz , entreprises , défaillances , PME , PGE , énergie , commerce , droits de douane , Guerre commerciale , BCE , investissements , pouvoir d'achat

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Thierry Bros image
Thierry Bros

Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.

Léa Dauphas image
Léa Dauphas

Léa Dauphas est Chief Economist chez TAC Economics, cabinet indépendant de recherche et de conseil en macroéconomie internationale. Spécialiste des risques macroéconomiques, géopolitiques et du commerce international, elle accompagne entreprises, investisseurs et institutions dans leur analyse des grands enjeux économiques mondiaux.


Populaires

1Le plus grand accélérateur de particules au monde pourrait enfin aider à percer les secrets du boson de Higgs
2Révélations sur l’organigramme secret de la Force al-Qods dont les tentacules étranglent plus que jamais l’Iran
3Cyril Hanouna pelle Shana Loustau dans Match, Sebastien Lecornu y reïkise Tiga; Carla & Nicolas Sarkozy prennent le maquis, George & Amal Clooney font un caprice, Justin Bieber refuse du lourd à Madonna, Iris Mittenaere & Antoine Dupont s’enfument au Pyla
4Les grands singes utilisent les contacts physiques depuis six millions d'années pour apaiser les tensions et préserver la cohésion sociale
5Faut-il laisser l’humanité disparaître ?
6Dette de la France : le graphique qui dit tout du krach qui nous menace et… qui inquiète Berlin
7Ce qui se cache vraiment derrière les mauvais procès faits à François-Noël Buffet, le nouveau défenseur des droits