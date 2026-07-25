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REVUE DE PRESSE PEOPLE

25 juillet 2026

Cyril Hanouna pelle Shana Loustau dans Match, Sebastien Lecornu y reïkise Tiga; Carla & Nicolas Sarkozy prennent le maquis, George & Amal Clooney font un caprice, Justin Bieber refuse du lourd à Madonna, Iris Mittenaere & Antoine Dupont s’enfument au Pyla

Entre rapprochements royaux, romances assumées, confidences intimes et vacances sous tension, la presse people de la semaine navigue entre réconciliations, nouveaux départs et révélations. Des Sussex à Charlène de Monaco, en passant par Cyril Hanouna, Emmanuel Macron ou encore George Clooney, tour d'horizon des principales couvertures des hebdomadaires.

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MOTS-CLES

Cyril Hanouna , Sébastien Lecornu , Brigitte macron , Nicole Kidman , justin bieber , Madonna , Mel C , Spice Girls , Adam Levine , Meghan et Harry , Charlène de Monaco , George Clooney , Amal Clooney , iris mittenaere , Antoine Dupont , Tommy Lee , Pamela Anderson , Tom Holland , Zendaya , Suri Cruise , P. Diddy , faustine bollaert , vacances d'été , Corse

THEMATIQUES

People
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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