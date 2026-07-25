REVUE DE PRESSE PEOPLE
25 juillet 2026
Cyril Hanouna pelle Shana Loustau dans Match, Sebastien Lecornu y reïkise Tiga; Carla & Nicolas Sarkozy prennent le maquis, George & Amal Clooney font un caprice, Justin Bieber refuse du lourd à Madonna, Iris Mittenaere & Antoine Dupont s’enfument au Pyla
Entre rapprochements royaux, romances assumées, confidences intimes et vacances sous tension, la presse people de la semaine navigue entre réconciliations, nouveaux départs et révélations. Des Sussex à Charlène de Monaco, en passant par Cyril Hanouna, Emmanuel Macron ou encore George Clooney, tour d'horizon des principales couvertures des hebdomadaires.
20 min de lecture
MOTS-CLESCyril Hanouna , Sébastien Lecornu , Brigitte macron , Nicole Kidman , justin bieber , Madonna , Mel C , Spice Girls , Adam Levine , Meghan et Harry , Charlène de Monaco , George Clooney , Amal Clooney , iris mittenaere , Antoine Dupont , Tommy Lee , Pamela Anderson , Tom Holland , Zendaya , Suri Cruise , P. Diddy , faustine bollaert , vacances d'été , Corse
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.