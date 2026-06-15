FAILLITE COLLECTIVE

15 juin 2026

Affaire Lyhanna : autopsie d’un dysfonctionnement

La mort de la petite Lyhanna a provoqué une onde de choc nationale. Mais au-delà de l'émotion et de la nécessaire sanction pénale, une question s'impose : comment un tel drame a-t-il pu survenir alors que des alertes semblaient avoir précédé les faits ?