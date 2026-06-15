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FAILLITE COLLECTIVE

15 juin 2026

Affaire Lyhanna : autopsie d’un dysfonctionnement

La mort de la petite Lyhanna a provoqué une onde de choc nationale. Mais au-delà de l'émotion et de la nécessaire sanction pénale, une question s'impose : comment un tel drame a-t-il pu survenir alors que des alertes semblaient avoir précédé les faits ?

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MOTS-CLES

affaire Lyhanna , Justice , protection , victimes , défaillance systémique , mineurs , moyens humains , lenteur , partage des informations , administration française

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Olivia Betoe Schwerdorffer
Avocate

Olivia Betoe est avocate, docteure en droit, enseignante, membre du conseil d’administration de Nouvel essor français.