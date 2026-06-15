FAILLITE COLLECTIVE
15 juin 2026
Affaire Lyhanna : autopsie d’un dysfonctionnement
La mort de la petite Lyhanna a provoqué une onde de choc nationale. Mais au-delà de l'émotion et de la nécessaire sanction pénale, une question s'impose : comment un tel drame a-t-il pu survenir alors que des alertes semblaient avoir précédé les faits ?
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivia Betoe est avocate, docteure en droit, enseignante, membre du conseil d’administration de Nouvel essor français.
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Olivia Betoe est avocate, docteure en droit, enseignante, membre du conseil d’administration de Nouvel essor français.