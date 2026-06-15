HORS SOL

15 juin 2026

Thomas Piketty, l’économiste qui préfère l’ivresse idéologique au bien être des moins favorisés

Un rapport publié par le Laboratoires sur les inégalités mondiales, dirigé par l'économiste Thomas Piketty, prétend offrir des solutions pour un monde à la fois plus égalitaire et mieux préparé au réchauffement climatique. Mais entre son alarmisme, ses idées irréalistes et ses vieilles recettes idéologiques, le rapport met surtout en avant les biais de ses auteurs.