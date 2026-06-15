HORS SOL
15 juin 2026
Thomas Piketty, l’économiste qui préfère l’ivresse idéologique au bien être des moins favorisés
Un rapport publié par le Laboratoires sur les inégalités mondiales, dirigé par l'économiste Thomas Piketty, prétend offrir des solutions pour un monde à la fois plus égalitaire et mieux préparé au réchauffement climatique. Mais entre son alarmisme, ses idées irréalistes et ses vieilles recettes idéologiques, le rapport met surtout en avant les biais de ses auteurs.
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A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.
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A PROPOS DES AUTEURS
Michel Ruimy est professeur affilié à l’ESCP, où il enseigne les principes de l’économie monétaire et les caractéristiques fondamentales des marchés de capitaux.