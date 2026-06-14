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FABLE 5 : UNAVAILABLE

14 juin 2026

Coup de théâtre dans l’IA : les Etats-Unis restreignent Anthropic et ouvrent une nouvelle ère

La suspension mondiale de certains modèles avancés d'Anthropic par les États-Unis marque peut-être un tournant dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Derrière l'argument de la sécurité nationale se dessinent des enjeux de souveraineté technologique, de contrôle des capacités de calcul et de rapports de force géopolitiques dont l'Europe pourrait être l'une des premières victimes collatérales.

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MOTS-CLES

Anthropic , régulation de l'IA , États-Unis , Union européenne , relations commerciales , géopolitique , Intelligence Artificielle , Donald Trump , Dario Amodei , chatGPT , OpenAI , Sam Altman , SpaceX , Elon Musk , europe , risques , dangers , menace

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

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