ATLANTICO GREEN
16 août 2026
Sécheresse : plus grave que le manque d’eau, une désastreuse gestion des stocks
La France manque-t-elle réellement d’eau, ou souffre-t-elle surtout d’un problème de gestion et de disponibilité saisonnière ? Alors que les sécheresses s’intensifient et que les besoins agricoles se concentrent en été, le débat sur le stockage de l’eau reste particulièrement conflictuel.
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Patrick Hautefeuille est ingénieur agronome et travaille dans le secteur agricole depuis plus de quarante ans.
Gil Rivière-Wekstein est rédacteur pour la revue Agriculture et Environnement. Il est l'auteur du livre "Panique dans l’assiette, ils se nourrissent de nos peurs".
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