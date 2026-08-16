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Sécheresse : plus grave que le manque d’eau, une désastreuse gestion des stocks

La France manque-t-elle réellement d’eau, ou souffre-t-elle surtout d’un problème de gestion et de disponibilité saisonnière ? Alors que les sécheresses s’intensifient et que les besoins agricoles se concentrent en été, le débat sur le stockage de l’eau reste particulièrement conflictuel.