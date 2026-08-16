POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un touriste fait face au lit asséché du lac des Brenets, qui fait partie du Doubs, une frontière naturelle entre l'est de la France et l'ouest de la Suisse, alors que l'Europe centrale est frappée par une nouvelle vague de chaleur, aux Brenets le 11 août 2026.
See image caption
See copyright

ATLANTICO GREEN

16 août 2026

Sécheresse : plus grave que le manque d’eau, une désastreuse gestion des stocks

La France manque-t-elle réellement d’eau, ou souffre-t-elle surtout d’un problème de gestion et de disponibilité saisonnière ? Alors que les sécheresses s’intensifient et que les besoins agricoles se concentrent en été, le débat sur le stockage de l’eau reste particulièrement conflictuel.

Photo of Patrick Hautefeuille
Photo of Gil Rivière-Wekstein
Patrick Hautefeuille Go to Patrick Hautefeuille pageetGil Rivière-Wekstein Go to Gil Rivière-Wekstein page

12 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Eau , Sécheresse , environnement , réserves naturelles , stockage , ressources , ressources naturelles , stockage d'eau , Agriculture , Pénurie , agriculteurs , restrictions d'eau , coupures , consommation , manque d'eau , gestion des stocks , gestion de l'eau

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
Patrick Hautefeuille image
Patrick Hautefeuille

Patrick Hautefeuille est ingénieur agronome et travaille dans le secteur agricole depuis plus de quarante ans.

Gil Rivière-Wekstein image
Gil Rivière-Wekstein

Gil Rivière-Wekstein est rédacteur pour la revue Agriculture et Environnement. Il est l'auteur du livre "Panique dans l’assiette, ils se nourrissent de nos peurs". 

Populaires

1Et après les canicules, quoi ? Ce que le super El Niño 2026 nous réserve pour l’automne et l’hiver à venir
2Cristiano Ronaldo & Aya Nakamura se marient par surprise; Emmanuel Macron jetcarte les cuisses dans Match, Rihanna aère les siennes dans Elle; Nicole Kidman dirty-dance, Brad Pitt reboit; Ana de Armas remplace déjà Tom Cruise, Léna Situation Seb la Frite
3Certaines personnes en état de démence retrouvent leur lucidité juste avant de mourir et voilà ce que ça révèle de notre cerveau
4Tout miser sur les fibres ? Vos microbes (et votre santé) vous disent merci
5Edouard Philippe veut “reprendre le contrôle de l’immigration” tout en ignorant complètement la longue liste d’obstacles juridiques à ses propositions
6Atteintes aux libertés publiques : le Conseil constitutionnel remet un carton rouge au gouvernement
7Derrière les emplois fictifs à la RATP, l’immense hypocrisie collective française sur le vrai coût de la démocratie