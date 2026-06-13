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Blurred backgroundLa carte des villes de plus de 100 000 habitants en 1700 met en lumière la concentration des grands centres urbains en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Ces cités constituaient alors les principaux carrefours économiques, politiques et culturels du monde.
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WORLD IN MAPS

13 juin 2026

Les capitales du monde en 1700 : quand seules quelques villes dominaient la planète

En 1700, les mégapoles n'existaient pas encore. Seules quelques dizaines de villes dans le monde dépassaient les 100 000 habitants. Leur répartition géographique offre un instantané fascinant des grands centres de pouvoir, de commerce et de culture à l'aube de l'époque moderne, bien avant l'explosion urbaine provoquée par la révolution industrielle.

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géographie , société , World in Maps , urbanisation

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Société
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