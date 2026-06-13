WORLD IN MAPS
13 juin 2026
Les capitales du monde en 1700 : quand seules quelques villes dominaient la planète
En 1700, les mégapoles n'existaient pas encore. Seules quelques dizaines de villes dans le monde dépassaient les 100 000 habitants. Leur répartition géographique offre un instantané fascinant des grands centres de pouvoir, de commerce et de culture à l'aube de l'époque moderne, bien avant l'explosion urbaine provoquée par la révolution industrielle.
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MOTS-CLESgéographie , société , World in Maps , urbanisation
THEMATIQUESSociété
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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