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Des hommes à moto agitent un drapeau syrien à trois étoiles tandis que les forces gouvernementales syriennes entrent dans la ville de Qamishli, le 3 février 2026.
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A TOMBEAU OUVERT

19 mars 2026

Alcool, contrôle religieux et épuration ethnique : le nouveau régime syrien fonce vers la charia

En 2024, Hayat Tahrir al-Cham, chef de ﬁle de l’ancienne branche syrienne d’Al-Qaïda, l’"Organisation de libération du Levant", accède à la tête de la Syrie pour un pouvoir de transition. Depuis peu, la ville de Damas a interdit la consommation d'alcool dans les bars, restaurants et cafés de la ville. Seuls 3 quartiers chrétiens de la ville sont épargnés.

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MOTS-CLES

Syrie , Hayat Tahrir al-Cham , Alcool , charia , Bachar al-Assad , islamisme

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Alexandre del Valle

Alexandre del Valle est un géopolitologue et essayiste franco-italien. Ancien éditorialiste (France SoirIl Liberal, etc.), il intervient dans des institutions patronales et européennes, et est chercheur associé au Cpfa (Center of Foreign and Political Affairs). Il a publié plusieurs essais en France et en Italie sur la faiblesse des démocraties, les guerres balkaniques, l'islamisme, la Turquie, la persécution des chrétiens, la Syrie et le terrorisme. 

Son dernier ouvrage, coécrit avec Jacques Soppelsa, Vers un choc global ? La mondialisation dangereuse, est paru en 2023 aux Editions de l'Artilleur. 

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