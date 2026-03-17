REMISE EN QUESTION

17 mars 2026

Et si tout ce que les astrophysiciens croyaient savoir sur les trous noirs venait de voler en éclat suite à des observations faites en janvier 2026

En janvier 2026, une actualité scientifique majeure a fait grand bruit dans le monde de l’astrophysique : des observations inédites ont remis en question certaines théories établies sur les trous noirs, notamment grâce à de nouvelles données provenant d’instruments comme le Event Horizon Telescope (EHT) et d’autres observatoires spatiaux.