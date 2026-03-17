REMISE EN QUESTION
17 mars 2026
Et si tout ce que les astrophysiciens croyaient savoir sur les trous noirs venait de voler en éclat suite à des observations faites en janvier 2026
En janvier 2026, une actualité scientifique majeure a fait grand bruit dans le monde de l’astrophysique : des observations inédites ont remis en question certaines théories établies sur les trous noirs, notamment grâce à de nouvelles données provenant d’instruments comme le Event Horizon Telescope (EHT) et d’autres observatoires spatiaux.
4 min de lecture
MOTS-CLEStrous noirs , Astrophysique , relativité générale , Event Horizon Telescope , champs magnétiques
THEMATIQUESScience
Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche.
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Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche.