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Blurred backgroundUne photo distribuée le 29 septembre 2020 par l'Observatoire européen austral (ESO) montre une vue d'artiste du trou noir central et des galaxies piégées dans son réseau de gaz.
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REMISE EN QUESTION

17 mars 2026

Et si tout ce que les astrophysiciens croyaient savoir sur les trous noirs venait de voler en éclat suite à des observations faites en janvier 2026

En janvier 2026, une actualité scientifique majeure a fait grand bruit dans le monde de l’astrophysique : des observations inédites ont remis en question certaines théories établies sur les trous noirs, notamment grâce à de nouvelles données provenant d’instruments comme le Event Horizon Telescope (EHT) et d’autres observatoires spatiaux.

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MOTS-CLES

trous noirs , Astrophysique , relativité générale , Event Horizon Telescope , champs magnétiques

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Anna Alter

Anna Alter est journaliste et écrivain. Docteur en astrophysique, elle a été journaliste à Science et Vie, à l'Evènement du jeudi, grand reporter à Marianne et rédactrice en chef adjointe de La Recherche. 