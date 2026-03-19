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Les affiches électorales de Emmanuel Grégoire, Rachida Dati et Sophia Chikirou à Paris, le 5 mars 2026.
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TRIPARTITION PSYCHOLOGIQUE

19 mars 2026

Les trois France : dis-moi pourquoi tu es en colère et je te dirai pour qui tu votes

Selon une enquête inédite auprès de presque 4 000 salariés du privé en France menée par Yann Algan, Antonin Bergeaud et Camille Frouard, l'expérience de vie au travail, bien plus que les variables traditionnelles (CSP, revenus, diplômes), est déterminante pour expliquer le vote radical.

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Yann Algan Go to Yann Algan page et Christophe Boutin Go to Christophe Boutin page

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MOTS-CLES

enquête , opinion , Vote , csp , revenus , diplômés , vie professionelle , travail , vote radical

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Yann Algan

Yann Algan est doyen de l'École d'affaires publiques de Sciences Po et professeur d'économie, spécialiste de l'économie numérique et collaborative.

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Christophe Boutin

Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf. 

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