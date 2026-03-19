TRIPARTITION PSYCHOLOGIQUE

19 mars 2026

Les trois France : dis-moi pourquoi tu es en colère et je te dirai pour qui tu votes

Selon une enquête inédite auprès de presque 4 000 salariés du privé en France menée par Yann Algan, Antonin Bergeaud et Camille Frouard, l'expérience de vie au travail, bien plus que les variables traditionnelles (CSP, revenus, diplômes), est déterminante pour expliquer le vote radical.