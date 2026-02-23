A L’INSU DE SON PLEIN GRE
23 février 2026
Nombre de morts à Gaza : le Hamas fait voler en éclat le narratif du génocide à travers ses PROPRES chiffres
Alors que la guerre à Gaza se poursuit, la publication par le Hamas de nouveaux chiffres détaillant les victimes relance la bataille des récits autour du bilan humain du conflit. Entre accusations de manipulation, impossibilité de vérification indépendante et instrumentalisation politique du terme de « génocide », ces données ravivent les interrogations sur la fiabilité des sources, la proportion réelle de civils et de combattants tués, et l’impact de ces chiffres sur le débat international.
Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce
Ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), Dov ZERAH a été directeur des Monnaies et médailles. Ancien directeur général de l'Agence française de développement (AFD), il a également été président de Proparco, filiale de l’AFD spécialisée dans le financement du secteur privé et censeur d'OSEO.
Auteur de sept livres et de très nombreux articles, Dov ZERAH a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à l’ENA, ainsi qu’à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine de 2008 à 2014, et à nouveau depuis 2020. Administrateur du Consistoire de Paris de 1998 à 2006 et de 2010 à 2018, il en a été le président en 2010.
