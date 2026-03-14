MUNICIPALES 2026

14 mars 2026

Voilà ce que pensent vraiment des Arabes les enfants de la bourgeoisie de gauche (et c’est un Français d’origine étrangère qui vous le dit)

Après les accusations de discrimination interne visant le député LFI Raphaël Arnault par un ancien cadre du mouvement, le débat sur le rapport de la gauche radicale aux citoyens français d’origine étrangère refait surface. Ces polémiques révèlent une instrumentalisation politique des diasporas, à la fois par certains partis français et par des régimes étrangers, au détriment de leur pleine intégration citoyenne.