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Le député Raphaël Arnault, du parti de La France insoumise (LFI), assiste à une séance de débat sur le projet de loi de finances 2025 à l'Assemblée nationale, à Paris, le 24 octobre 2024.
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MUNICIPALES 2026

14 mars 2026

Voilà ce que pensent vraiment des Arabes les enfants de la bourgeoisie de gauche (et c’est un Français d’origine étrangère qui vous le dit)

Après les accusations de discrimination interne visant le député LFI Raphaël Arnault par un ancien cadre du mouvement, le débat sur le rapport de la gauche radicale aux citoyens français d’origine étrangère refait surface. Ces polémiques révèlent une instrumentalisation politique des diasporas, à la fois par certains partis français et par des régimes étrangers, au détriment de leur pleine intégration citoyenne.

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MOTS-CLES

Politique , gauche , extrême gauche , immigrés , origine étrangère , immigration , Algérie , LFI , la France insoumise , Raphaël Arnault , Jean-Luc Mélenchon , France , société , électeurs , Vote , démocraties , Intégration , assimilation , municipales 2026 , élections municipales de 2026

THEMATIQUES

Politique
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Arezki le Kabyle

Arezki Le Kabyle est un Français d'origine kabyle. Il commente notamment l'actualité politique sur son compte X : Arezki Le Kabyle (@AB_France01).

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