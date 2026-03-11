SABOTAGE
11 mars 2026
La réduction du nucléaire en Europe, une faute stratégique… soigneusement orchestrée par des lobbys qui avaient beaucoup à y gagner
Ce lundi, lors du sommet à Paris sur le nucléaire civil, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne a déclaré qu’”avec le recul”, la "réduction de la part du nucléaire [en Europe] était une erreur stratégique".
10 min de lecture
Pierre-Marie Meunier est chercheur associé à l'IEGA, ancien officier du renseignement militaire, actuellement directeur des opérations d'un cabinet de conseil en communication, diplômé d'un double master en information/communication et relations internationales.
