SABOTAGE

11 mars 2026

La réduction du nucléaire en Europe, une faute stratégique… soigneusement orchestrée par des lobbys qui avaient beaucoup à y gagner

Ce lundi, lors du sommet à Paris sur le nucléaire civil, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne a déclaré qu’”avec le recul”, la "réduction de la part du nucléaire [en Europe] était une erreur stratégique".