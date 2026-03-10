APPROVISIONNEMENT STRATEGIQUE
10 mars 2026
Guerre en Iran : voilà les économies pour lesquelles la facture sera la plus lourde (Spoiler : mauvaise nouvelle en vue pour la France)
Une aggravation du conflit autour de l’Iran et du détroit d’Ormuz pourrait provoquer un choc énergétique aux répercussions mondiales. Très dépendantes des hydrocarbures du Moyen-Orient, les économies asiatiques et européennes apparaissent particulièrement exposées à une hausse brutale des prix du pétrole et du gaz, contrairement aux États-Unis devenus largement autosuffisants. Décryptage.
Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
