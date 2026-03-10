POLITIQUE
Une personne montre du doigt une page du site Marinetraffic affichant le trafic de navires commerciaux à l’entrée du détroit d’Ormuz, près des côtes iraniennes, à Paris, le 4 mars 2026. (Image d'illustration)
APPROVISIONNEMENT STRATEGIQUE

10 mars 2026

Guerre en Iran : voilà les économies pour lesquelles la facture sera la plus lourde (Spoiler : mauvaise nouvelle en vue pour la France)

Une aggravation du conflit autour de l’Iran et du détroit d’Ormuz pourrait provoquer un choc énergétique aux répercussions mondiales. Très dépendantes des hydrocarbures du Moyen-Orient, les économies asiatiques et européennes apparaissent particulièrement exposées à une hausse brutale des prix du pétrole et du gaz, contrairement aux États-Unis devenus largement autosuffisants. Décryptage.

Alexandre Delaigue
Don Diego De La Vega
Alexandre Delaigue et Don Diego De La Vega

MOTS-CLES

géopolitique , énergie , pétrole , approvisionnement , stratégique , Pénurie , Iran , guerre

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Alexandre Delaigue
Alexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson). Son site : econoclaste.net

Don Diego De La Vega
Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.