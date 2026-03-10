APPROVISIONNEMENT STRATEGIQUE

10 mars 2026

Guerre en Iran : voilà les économies pour lesquelles la facture sera la plus lourde (Spoiler : mauvaise nouvelle en vue pour la France)

Une aggravation du conflit autour de l’Iran et du détroit d’Ormuz pourrait provoquer un choc énergétique aux répercussions mondiales. Très dépendantes des hydrocarbures du Moyen-Orient, les économies asiatiques et européennes apparaissent particulièrement exposées à une hausse brutale des prix du pétrole et du gaz, contrairement aux États-Unis devenus largement autosuffisants. Décryptage.