8 mars 2026
Puisque la Chine met le pied sur le frein de ses objectifs climatiques à 5 ans, pourquoi l’Europe devrait en faire autant
Alors que la Chine ajuste ses objectifs climatiques en privilégiant la croissance économique et la sécurité énergétique, l’Union européenne maintient des ambitions de réduction drastique des émissions. Pékin mise sur une baisse de l’intensité carbone de son économie plutôt que sur des réductions absolues, assumant un pragmatisme énergétique encore largement fondé sur le charbon et les hydrocarbures. Ce contraste stratégique pose une question centrale : l’Europe doit-elle poursuivre seule une politique climatique très ambitieuse au risque de fragiliser son industrie, ou s’inspirer d’une approche plus graduelle comme celle adoptée par la Chine ?
Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
