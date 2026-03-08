POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Lucas Jakubowicz vient de publier "Vote religieux, un tabou français" aux éditions de l'Observatoire.
See image caption
See copyright

DIEU DANS L’ISOLOIR

8 mars 2026

Lucas Jakubowicz : « Sur de nombreux points, les musulmans peuvent avoir des positions opposées à celles de la majorité des Français, y compris de ceux de gauche »

En France, le vote religieux est le grand tabou de la République. Pourtant, il explique pourquoi Mélenchon cible les banlieues musulmanes, pourquoi les Juifs quittent massivement la gauche, et comment Marine Le Pen séduit les catholiques sans jamais parler de Dieu.

Photo of Lucas Jakubowicz
Lucas Jakubowicz Go to Lucas Jakubowicz page

9 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Lucas Jakubowicz , vote religieux , tabou français , Vote , démocratie , France , Catholiques , juifs , musulmans , la France insoumise , rassemblement national , droite , gauche , Marine Le Pen , Jean-Luc Mélenchon , extrême gauche , extrême droite , Eric Zemmour

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Lucas Jakubowicz image
Lucas Jakubowicz

Lucas Jakubowicz est journaliste politique et rédacteur en chef de Décideurs Magazine.

Populaires

1Annecy : Quand la France qui allait bien se rend compte qu’elle bascule
2Closer voit Jean Dujardin cougarisé, l'acteur clashe le mag; Brigitte Macron skie en famille; Britney Spears veut se faire ré-interner; Sofia Vergara michoute à Paris, Lauren Sanchez à NY, Madonna cuissoute à Milan; Timothée Chalamet se fait breakfast-cheffer
3Pression islamiste : à Annecy, le projet de la mosquée Salem fait trembler la campagne des municipales
4Détroit d’Ormuz : l’arme absolue de l’Iran qui peut faire basculer le monde entier
5Quand les chercheurs d’Anthropic prouvent que l'utilisation de l'IA réduit l’acquisition de compétences
6Cette incompréhension qui monte au Liban face à la posture de la France
7 IA, drones, lasers à haute intensité : ce déferlement de nouveautés High Tech qui se joue dans la guerre en Iran