DIEU DANS L’ISOLOIR

8 mars 2026

Lucas Jakubowicz : « Sur de nombreux points, les musulmans peuvent avoir des positions opposées à celles de la majorité des Français, y compris de ceux de gauche »

En France, le vote religieux est le grand tabou de la République. Pourtant, il explique pourquoi Mélenchon cible les banlieues musulmanes, pourquoi les Juifs quittent massivement la gauche, et comment Marine Le Pen séduit les catholiques sans jamais parler de Dieu.