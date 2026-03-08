POLITIQUE
Une membre du personnel soignant auprès d'un malade lors de la crise du Covid-19.
DYSTOPIE ANTI-HUMANISTE

8 mars 2026

Dominique Reynié : "Avec des garde-fous illusoires, la France va vers la loi sur l’euthanasie la plus radicale au monde"

Au Canada, 30% des euthanasies concernent des populations défavorisées. En France, 180 000 personnes meurent chaque année sans accès aux soins palliatifs. Pourtant, le projet de loi français sur l’euthanasie, "le plus radical au monde", selon Dominique Reynié, ne prévoit aucun investissement massif dans ces soins. Pire : il impose un délai de 48 heures pour décider de mourir – "sans même laisser le temps de consulter un psychiatre".

Photo of Dominique Reynié
Dominique Reynié Go to Dominique Reynié page

MOTS-CLES

société , mort , fin de vie , euthanasie , suicide assisté , dominique reynié , projet de loi , libéralisme , choix , soins palliatifs , médecins , médecine , Aide à mourir

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Dominique Reynié image
Dominique Reynié

Dominique Reynié est professeur des Universités en science politique à l’Institut d’études politiques de Paris et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique (Fondapol).

Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Populismes : la pente fatale (Plon, 2011).

