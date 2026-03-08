DYSTOPIE ANTI-HUMANISTE
8 mars 2026
Dominique Reynié : "Avec des garde-fous illusoires, la France va vers la loi sur l’euthanasie la plus radicale au monde"
Au Canada, 30% des euthanasies concernent des populations défavorisées. En France, 180 000 personnes meurent chaque année sans accès aux soins palliatifs. Pourtant, le projet de loi français sur l’euthanasie, "le plus radical au monde", selon Dominique Reynié, ne prévoit aucun investissement massif dans ces soins. Pire : il impose un délai de 48 heures pour décider de mourir – "sans même laisser le temps de consulter un psychiatre".
Dominique Reynié est professeur des Universités en science politique à l’Institut d’études politiques de Paris et directeur général de la Fondation pour l'innovation politique (Fondapol).
Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Populismes : la pente fatale (Plon, 2011).
