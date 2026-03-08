MUNICIPALES 2026

8 mars 2026

Annecy : Quand la France qui allait bien se rend compte qu’elle bascule

Annecy est à l’image de plusieurs villes françaises où la qualité de la vie s’est dégradée depuis cinq ans. Il y a d’abord le surtourisme qui a eu un impact sur le coût du logement, et attiré une nouvelle forme de délinquance opportuniste et mobile. Il y a aussi - et surtout - la présence de groupes de dealers violents aux abords du centre-ville, et celle de SDF dont les incivilités répétées effraient les habitants. Considérée responsable de cette situation, la mairie de gauche fait dès lors l’objet de nombreuse critiques. Quelques semaines avant les municipales, notre reporter a enquêté sur place. Il raconte.