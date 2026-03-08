POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des policiers et des chasseurs alpins, près des Jardins de l'Europe à Annecy (image d'illustration).
See image caption
See copyright

MUNICIPALES 2026

8 mars 2026

Annecy : Quand la France qui allait bien se rend compte qu’elle bascule

Annecy est à l’image de plusieurs villes françaises où la qualité de la vie s’est dégradée depuis cinq ans. Il y a d’abord le surtourisme qui a eu un impact sur le coût du logement, et attiré une nouvelle forme de délinquance opportuniste et mobile. Il y a aussi - et surtout - la présence de groupes de dealers violents aux abords du centre-ville, et celle de SDF dont les incivilités répétées effraient les habitants. Considérée responsable de cette situation, la mairie de gauche fait dès lors l’objet de nombreuse critiques. Quelques semaines avant les municipales, notre reporter a enquêté sur place. Il raconte.

Photo of Emmanuel Razavi
Emmanuel Razavi Go to Emmanuel Razavi page

7 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

insécurité , violence , délinquance , Annecy , drogue , Justice , Campagne , municipales 2026 , élections municipales , incivilités , délinquants , criminalité , François Astorg , narcotrafic , France

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Razavi image
Emmanuel Razavi

Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

Populaires

1Closer voit Jean Dujardin cougarisé, l'acteur clashe le mag; Brigitte Macron skie en famille; Britney Spears veut se faire ré-interner; Sofia Vergara michoute à Paris, Lauren Sanchez à NY, Madonna cuissoute à Milan; Timothée Chalamet se fait breakfast-cheffer
2Détroit d’Ormuz : l’arme absolue de l’Iran qui peut faire basculer le monde entier
3Quand les chercheurs d’Anthropic prouvent que l'utilisation de l'IA réduit l’acquisition de compétences
4 IA, drones, lasers à haute intensité : ce déferlement de nouveautés High Tech qui se joue dans la guerre en Iran
5Cette incompréhension qui monte au Liban face à la posture de la France
6De la Jeune garde aux saillies antisémites : la mélenchonophobie progresse chez les électeurs de gauche
7Les ravages du chemsex chez ceux qui nous gouvernent : un conseiller de Paris condamné pour détention de stupéfiants et de pédopornographie