MUNICIPALES 2026
8 mars 2026
Annecy : Quand la France qui allait bien se rend compte qu’elle bascule
Annecy est à l’image de plusieurs villes françaises où la qualité de la vie s’est dégradée depuis cinq ans. Il y a d’abord le surtourisme qui a eu un impact sur le coût du logement, et attiré une nouvelle forme de délinquance opportuniste et mobile. Il y a aussi - et surtout - la présence de groupes de dealers violents aux abords du centre-ville, et celle de SDF dont les incivilités répétées effraient les habitants. Considérée responsable de cette situation, la mairie de gauche fait dès lors l’objet de nombreuse critiques. Quelques semaines avant les municipales, notre reporter a enquêté sur place. Il raconte.
Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).
