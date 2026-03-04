INTELLIGENCE SUPERFICIELLE
4 mars 2026
Quand les chercheurs d’Anthropic prouvent que l'utilisation de l'IA réduit l’acquisition de compétences
Une étude des chercheurs d’Anthropic montre qu’utiliser l’intelligence artificielle pour apprendre une nouvelle compétence peut réduire de 17 % les performances associées — sauf lorsque l’usage reste cognitivement exigeant. Derrière ce chiffre, une question plus vaste : l’IA affaiblit-elle nos capacités, ou révèle-t-elle surtout notre manière de l’utiliser ? Décryptage.
5 min de lecture
MOTS-CLESIA , Intelligence Artificielle , science , compétences , dépendance , cerveau , Anthropic , entreprises
THEMATIQUESTech & IA
Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo. Il le revend en 2008 et développe DNA Vision, entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie.
Vous pouvez suivre Laurent Alexandre sur son compe Twitter : @dr_l_alexandre
Populaires
Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo. Il le revend en 2008 et développe DNA Vision, entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie.
Vous pouvez suivre Laurent Alexandre sur son compe Twitter : @dr_l_alexandre