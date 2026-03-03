DEUX POIDS DEUX MESURES
3 mars 2026
Le syndicat des commissaires de police (SCPN) confirme que l’ultra droite a été bien plus surveillée que l’ultra gauche ces dernières années
Après la mort de Quentin à Lyon, le débat sur les priorités sécuritaires ressurgit. Si l’ultra droite a historiquement concentré l’attention des services, le syndicat des commissaires de police confirme un déséquilibre de surveillance au regard des violences d’ultra gauche, et ce au détriment de la droite en France. Décryptage.
8 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESSurveillance politique , extreme-gauche , extrême-droite , ultra , France , police , commissaires , violence
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Frédéric Lauze est le secrétaire général du Syndicat des commissaires de la Police nationale (SCPN)
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Frédéric Lauze est le secrétaire général du Syndicat des commissaires de la Police nationale (SCPN)