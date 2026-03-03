POLITIQUE
Une pancarte portant l'inscription « Quentin tué par la milice de Mélenchon » est affichée sur un escalier lors d'une cérémonie d'hommage à Quentin Deranque, à Nantes, le 18 février 2026.
DEUX POIDS DEUX MESURES

3 mars 2026

Le syndicat des commissaires de police (SCPN) confirme que l’ultra droite a été bien plus surveillée que l’ultra gauche ces dernières années

Après la mort de Quentin à Lyon, le débat sur les priorités sécuritaires ressurgit. Si l’ultra droite a historiquement concentré l’attention des services, le syndicat des commissaires de police confirme un déséquilibre de surveillance au regard des violences d’ultra gauche, et ce au détriment de la droite en France. Décryptage.

Frédéric Lauze Go to Frédéric Lauze page

