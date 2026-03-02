POLITIQUE
Une femme tient une illustration représentant le chef suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, tandis que d'autres agitent des drapeaux nationaux iraniens lors d'une manifestation de soutien au gouvernement à Téhéran, le 28 février 2026.
ONDE DE CHOC

2 mars 2026

Voilà pourquoi la chute de la République islamique d’Iran pourrait avoir une résonance aussi importante que celle de l’URSS

Ali Khamenei, 86 ans, a été tué samedi, au premier jour des bombardements israéliens et américains sur l'Iran. Pour l'Iran, c'est un saut dans l'inconnu. Mais si la République islamique venait à tomber, l'onde de choc serait globale.

Viatcheslav Avioutskii Go to Viatcheslav Avioutskii page et Firouzeh Nahavandi Go to Firouzeh Nahavandi page

MOTS-CLES

Iran , République islamique , chute du régime , URSS , Ali Khamenei , Moyen-Orient , Union Soviétique

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii image
Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

Firouzeh Nahavandi image
Firouzeh Nahavandi

Firouzeh Nahavandi, sociologue, docteure en sciences sociales, est professeure émérite de l’Université libre de Bruxelles. Spécialiste de l’Asie musulmane non-arabe, en particulier de l’Afghanistan, de l’Iran et de la Turquie, elle est l’auteure de nombreux ouvrages sur la région, dont "Femmes iraniennes : évolution ou révolution: Comment survivre dans un régime islamiste".