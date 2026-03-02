Voilà pourquoi la chute de la République islamique d’Iran pourrait avoir une résonance aussi importante que celle de l’URSS

Firouzeh Nahavandi, sociologue, docteure en sciences sociales, est professeure émérite de l’Université libre de Bruxelles. Spécialiste de l’Asie musulmane non-arabe, en particulier de l’Afghanistan, de l’Iran et de la Turquie, elle est l’auteure de nombreux ouvrages sur la région, dont "Femmes iraniennes : évolution ou révolution: Comment survivre dans un régime islamiste".