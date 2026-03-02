ONDE DE CHOC
2 mars 2026
Voilà pourquoi la chute de la République islamique d’Iran pourrait avoir une résonance aussi importante que celle de l’URSS
Ali Khamenei, 86 ans, a été tué samedi, au premier jour des bombardements israéliens et américains sur l'Iran. Pour l'Iran, c'est un saut dans l'inconnu. Mais si la République islamique venait à tomber, l'onde de choc serait globale.
15 min de lecture
MOTS-CLESIran , République islamique , chute du régime , URSS , Ali Khamenei , Moyen-Orient , Union Soviétique
THEMATIQUESGéopolitique
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Firouzeh Nahavandi, sociologue, docteure en sciences sociales, est professeure émérite de l’Université libre de Bruxelles. Spécialiste de l’Asie musulmane non-arabe, en particulier de l’Afghanistan, de l’Iran et de la Turquie, elle est l’auteure de nombreux ouvrages sur la région, dont "Femmes iraniennes : évolution ou révolution: Comment survivre dans un régime islamiste".
Populaires
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Firouzeh Nahavandi, sociologue, docteure en sciences sociales, est professeure émérite de l’Université libre de Bruxelles. Spécialiste de l’Asie musulmane non-arabe, en particulier de l’Afghanistan, de l’Iran et de la Turquie, elle est l’auteure de nombreux ouvrages sur la région, dont "Femmes iraniennes : évolution ou révolution: Comment survivre dans un régime islamiste".