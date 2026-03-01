POLITIQUE
1 mars 2026

Le Congrès américain enquête sur les liens entre MSF et le Hamas dans l'indifférence parfaite du Parlement français

Aux États-Unis, une initiative portée par la représentante républicaine Elise Stefanik vise à enquêter sur d’éventuels liens entre Médecins Sans Frontières et le Hamas. En France, en revanche, aucune commission d’enquête parlementaire n’a été demandée. Entre différences juridiques, culture politique et poids symbolique de l’humanitaire, ce décalage transatlantique révèle deux conceptions profondément distinctes du contrôle des ONG opérant en zone de conflit.

Michel Fayad Go to Michel Fayad page

MOTS-CLES

Palestine , Gaza , MSF , Médecins Sans Frontières , israël , Moyen-Orient , conflit , ONG , aide humanitaire , palestiniens , commission d'enquête , députés , États-Unis , France

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Fayad image
Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce