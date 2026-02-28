LA TENTATION DU FACE-A-FACE RADICAL
28 février 2026
Ce piège machiavélique que Jean-Luc Mélenchon tend au reste de la gauche
Après le meeting lyonnais de Jean-Luc Mélenchon, marqué par des propos polémiques et un cadrage « fascistes contre antifas », la gauche non mélenchonienne apparaît prise dans un dilemme stratégique. Entre rupture assumée et alliances électorales, elle peine à clarifier sa ligne. En toile de fond, une recomposition politique qui pourrait redessiner durablement l’équilibre interne du camp progressiste.
8 min de lecture
Christophe Boutin est un politologue français et professeur de droit public à l’université de Caen-Normandie, il a notamment publié Les grand discours du XXe siècle (Flammarion 2009) et co-dirigé Le dictionnaire du conservatisme (Cerf 2017), le Le dictionnaire des populismes (Cerf 2019) et Le dictionnaire du progressisme (Seuil 2022). Christophe Boutin est membre de la Fondation du Pont-Neuf.
Gaël Brustier est chercheur en sciences humaines (sociologie, science politique, histoire).
Avec son camarade Jean-Philippe Huelin, il s’emploie à saisir et à décrire les transformations politiques actuelles. Tous deux développent depuis plusieurs années des outils conceptuels (gramsciens) qui leur permettent d’analyser le phénomène de droitisation, aujourd’hui majeur en Europe et en France.
Ils sont les auteurs de Recherche le peuple désespérément (Bourrin, 2010) et ont publié Voyage au bout de la droite (Mille et une nuits, 2011).
Gaël Brustier vient de publier Le désordre idéologique, aux Editions du Cerf (2017).
