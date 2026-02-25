POLITIQUE
Jacques-Elie Favrot, mis en examen pour complicité de meurtre par instigation
ESPRITS CRIMINELS

25 février 2026

« Allez, Lyon Antifa ! Butez-le ! Tuez-le ! » : la Jeune garde passe aux aveux sur la mort de Quentin

L’assistant parlementaire LFI Jacques-Elie Favrot, qui niait avoir participé à l’attaque, aurait reconnu avoir incité ses camarades antifas à tuer le jeune homme.

Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

