ESPRITS CRIMINELS
25 février 2026
« Allez, Lyon Antifa ! Butez-le ! Tuez-le ! » : la Jeune garde passe aux aveux sur la mort de Quentin
L’assistant parlementaire LFI Jacques-Elie Favrot, qui niait avoir participé à l’attaque, aurait reconnu avoir incité ses camarades antifas à tuer le jeune homme.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESJeune Garde , Raphaël Arnault , la France insoumise , mort de Quentin , Jacques-Elie Favrot
THEMATIQUESJustice
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS