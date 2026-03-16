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Cette photo montre le logo du géant américain de la vente en ligne Amazon au centre de distribution de Moenchengladbach, dans l'ouest de l'Allemagne, le 17 décembre 2019.
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REVOLUTION EN COURS

16 mars 2026

L’effet IA : ce que les licenciements massifs en cours chez Amazon préfigurent de l’évolution du marché du travail

Une étude menée par Anthropic montre que les salariés qualifiés et bien rémunérés sont les plus susceptibles de subir l'impact négatif de la diffusion rapide de l'intelligence artificielle.

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MOTS-CLES

marché du travail , Amazon , IA , Intelligence Artificielle , licenciements , Emploi

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Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Marty

Frédéric Marty est directeur de la publication de Intramuros, magazine international de design. 

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