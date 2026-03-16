REVOLUTION EN COURS

16 mars 2026

L’effet IA : ce que les licenciements massifs en cours chez Amazon préfigurent de l’évolution du marché du travail

Une étude menée par Anthropic montre que les salariés qualifiés et bien rémunérés sont les plus susceptibles de subir l'impact négatif de la diffusion rapide de l'intelligence artificielle.