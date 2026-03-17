PACTE AVEC LE DIABLE
17 mars 2026
PS/EELV/LFI : pire que les accords de la honte, la défaite électorale à venir
Pour le deuxième tour des municipales, Paris, Marseille, Rennes et Bordeaux font figure d’exception : ce sont les seules villes de France où la gauche socialiste ou écologiste pour Bordeaux, ont refusé de négocier avec les Insoumis pour tenter de conserver leurs mairies dimanche prochain.
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THEMATIQUESPolitique
Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).
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Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015).