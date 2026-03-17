PACTE AVEC LE DIABLE

17 mars 2026

PS/EELV/LFI : pire que les accords de la honte, la défaite électorale à venir

Pour le deuxième tour des municipales, Paris, Marseille, Rennes et Bordeaux font figure d’exception : ce sont les seules villes de France où la gauche socialiste ou écologiste pour Bordeaux, ont refusé de négocier avec les Insoumis pour tenter de conserver leurs mairies dimanche prochain.