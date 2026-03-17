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Jean-Luc Mélenchon prononce un discours lors d'une réunion de campagne électorale à Marseille, le 7 mars 2026.
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PACTE AVEC LE DIABLE

17 mars 2026

PS/EELV/LFI : pire que les accords de la honte, la défaite électorale à venir

Pour le deuxième tour des municipales, Paris, Marseille, Rennes et Bordeaux font figure d’exception : ce sont les seules villes de France où la gauche socialiste ou écologiste pour Bordeaux, ont refusé de négocier avec les Insoumis pour tenter de conserver leurs mairies dimanche prochain.

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MOTS-CLES

LFI , PS , EELV , Parti Socialiste , alliance , élections , municipales 2026

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Anita Hausser

Anita Hausser, journaliste, est éditorialiste à Atlantico, et offre à ses lecteurs un décryptage des coulisses de la politique française et internationale. Elle a notamment publié Sarkozy, itinéraire d'une ambition (Editions l'Archipel, 2003). Elle a également réalisé les documentaires Femme députée, un homme comme les autres ? (2014) et Bruno Le Maire, l'Affranchi (2015). 