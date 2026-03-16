REVERS RUSSES
16 mars 2026
Guerre en Ukraine : un point de bascule ?
Nicholas Trickett, analyste des matières premières, présente le résumé économique de la semaine (9-13 mars)
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MOTS-CLESRussie , guerre en ukraine , revenus , armée ukrainienne , semi-conducteurs , économie russe , inflation
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
La rédaction de Riddle Russia réunit une communauté diversifiée d'experts et vise à fournir une analyse indépendante et équilibrée sur la Russie.
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