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Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion avec le chef de la région de Donetsk au Kremlin, le 10 mars 2026.
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REVERS RUSSES

16 mars 2026

Guerre en Ukraine : un point de bascule ?

Nicholas Trickett, analyste des matières premières, présente le résumé économique de la semaine (9-13 mars)

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Russie , guerre en ukraine , revenus , armée ukrainienne , semi-conducteurs , économie russe , inflation

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International
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