DIXIT MARINE TONDELIER
6 août 2026
L’été 2026 confirme tout ce que les écologistes disent depuis 50 ans : non, et voilà pourquoi
L'été 2026 relance le débat sur les choix énergétiques et environnementaux de la France. Entre climat, nucléaire, adaptation et prévention des incendies, plusieurs certitudes de l'écologie politique sont remises en question.
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Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.
François de Rugy est vice-président de la Région Pays de la Loire, Senior Advisor pour Avolta et co-animateur de la chaîne YouTube « Et si l’économie sauvait l’écologie ? ».
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