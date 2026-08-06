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La secrétaire nationale du parti écologiste français Les Écologistes, Marine Tondelier, participe à un débat consacré aux politiques énergétiques dans le cadre de l'événement « Les Conversations Terra Nova », organisé par le cercle de réflexion de centre gauche Terra Nova, au Beffroi de Montrouge, à Montrouge, au sud de Paris, le 22 juin 2026. (Image d'illustration)
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DIXIT MARINE TONDELIER

6 août 2026

L’été 2026 confirme tout ce que les écologistes disent depuis 50 ans : non, et voilà pourquoi

L'été 2026 relance le débat sur les choix énergétiques et environnementaux de la France. Entre climat, nucléaire, adaptation et prévention des incendies, plusieurs certitudes de l'écologie politique sont remises en question.

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MOTS-CLES

écologie politique , Marine Tondelier , écologistes , nucléaire , transition énergétique , climat , politique énergétique

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l’énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.

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François de Rugy
Ancien ministre de l'écologie, Ancien président de l'Assemblée nationale, conseiller régional Pays de la Loire

François de Rugy est vice-président de la Région Pays de la Loire, Senior Advisor pour Avolta et co-animateur de la chaîne YouTube « Et si l’économie sauvait l’écologie ? ».