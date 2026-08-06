LA COURSE A L'IA
6 août 2026
Ces quatre pays asiatiques qui misent sur l’IA pour renverser la table
Loin du duel États-Unis-Chine, plusieurs puissances asiatiques déploient leurs propres stratégies pour s'imposer dans la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Taïwan, la Corée du Sud, le Japon et le Vietnam misent chacun sur leurs atouts afin de renforcer leur souveraineté technologique.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Vice-doyenne chargée de l'engagement international et professeure associée en économie politique et entrepreneuriat au King's College London.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Vice-doyenne chargée de l'engagement international et professeure associée en économie politique et entrepreneuriat au King's College London.