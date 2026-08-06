POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundIntelligence Artificielle. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

LA COURSE A L'IA

6 août 2026

Ces quatre pays asiatiques qui misent sur l’IA pour renverser la table

Loin du duel États-Unis-Chine, plusieurs puissances asiatiques déploient leurs propres stratégies pour s'imposer dans la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Taïwan, la Corée du Sud, le Japon et le Vietnam misent chacun sur leurs atouts afin de renforcer leur souveraineté technologique.

Photo of Robyn Klingler-Vidra
Robyn Klingler-Vidra Go to Robyn Klingler-Vidra page

5 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Nvidia , Big Tech , Intelligence Artificielle , Asie , technologies

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Robyn Klingler-Vidra image
Robyn Klingler-Vidra

Vice-doyenne chargée de l'engagement international et professeure associée en économie politique et entrepreneuriat au King's College London.

Populaires

1Les Français moins riches que la moyenne européenne pour la 3e année consécutive : jusqu'où ira le grand déclassement ?
2L’été 2026 confirme tout ce que les écologistes disent depuis 50 ans : non, et voilà pourquoi
3Cette autre crise migratoire (semi-orchestrée) qui se profile après Ceuta
4Répression en Iran : ce qui s'est vraiment passé pendant que Paris regardait ailleurs
5Le Point révèle ce qu'on sniffe à l'Elysée, Marianne que Xavier Niel hacke l'Etat; Le Nobel de la Paix russe donne une leçon de courage, l'ex PM australien une leçon de réalisme sur la Chine, la DGSE une d'arrogance; Marine Tondelier fait du Macron
6Gens du voyage : la nouvelle incursion régalienne d'Attal fait des vagues
7Bons baisers de Russie ? Voilà ce qui se cache derrière les attaques aux drones à l'aéroport de Leipzig