LA COURSE A L'IA

Ces quatre pays asiatiques qui misent sur l’IA pour renverser la table

Loin du duel États-Unis-Chine, plusieurs puissances asiatiques déploient leurs propres stratégies pour s'imposer dans la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle. Taïwan, la Corée du Sud, le Japon et le Vietnam misent chacun sur leurs atouts afin de renforcer leur souveraineté technologique.