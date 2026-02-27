ELECTIONS MUNICIPALES
27 février 2026
Fin de la prime au sortant aux municipales : le signal avant-coureur d’un grand tremblement de terre politique ?
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026. Plusieurs observateurs estiment dorénavant que ce scrutin pourrait être caractérisé par un fort recul, sinon la disparition, de la “prime au sortant”.
12 min de lecture
THEMATIQUESPolitique
Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.
Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.
