COMME UN CANARD SANS TETE
18 mars 2026
Un bouclier magique, vraiment ? Jusqu'où tiendra la stratégie de défense mosaïque mise en place par le régime iranien
Présentée comme un rempart quasi indestructible, la stratégie de « défense mosaïque » du régime iranien est aujourd’hui mise à l’épreuve par les frappes ciblées menées par les États-Unis et Israël. Si l’élimination de figures clés — jusqu’au guide suprême Ali Khamenei — révèle des failles inédites, le système conçu pour survivre à la décapitation continue, pour l’instant, d’absorber les chocs. Décryptage.
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Pierre Berthelot est chercheur associé à l' IPSE et directeur de la revue Orients Stratégiques.
Pascal Jouary est journaliste indépendant. Il a publié "Secret défense, le livre noir" aux éditions Max Milo.
Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).
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Pierre Berthelot est chercheur associé à l' IPSE et directeur de la revue Orients Stratégiques.
Pascal Jouary est journaliste indépendant. Il a publié "Secret défense, le livre noir" aux éditions Max Milo.
Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).