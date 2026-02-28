POLITIQUE
La France Insoumise (LFI) avec Jean-Luc Mélenchon, le 26 Février 2026. (Image d'illustration)
28 février 2026

L’étude qui montre que les élus LFI ne ressemblent pas au peuple qu’ils prétendent représenter

Majoritairement diplômés, issus du secteur public et peu représentatifs des classes populaires : le profil sociologique des députés LFI interroge. Derrière le discours de défense des “oubliés”, le mouvement révèle une structuration classique et une sélection militante qui pourraient fragiliser sa crédibilité électorale.

Paul Cébille

Paul Cébille est membre de l'Observatoire de l’opinion et rédacteur en chef de la revue Hexagone - La France en chiffres. Il est spécialisé dans l’opinion publique et dans le fonctionnement de la démocratie directe.