Un employé travaille dans une usine de recyclage GAMA de Gaziantep, dans le sud de la Turquie. L'usine traite de nombreux déchets en provenance de l'Europe.
ATLANTICO GREEN

1 mars 2026

L’Italie part à l’assaut du cœur de la politique climatique européenne : son marché carbone

En demandant la suspension du marché carbone européen, le ministre italien Adolfo Urso défie frontalement l’un des piliers du Ursula von der Leyen et du Green Deal. Simple signal politique destiné à défendre l’industrie transalpine ou début d’une fronde plus large contre le système d’échange de quotas d’émission (ETS) ? Alors que plusieurs États membres réclament une réforme pour préserver la compétitivité face aux États-Unis et à la Chine, l’Italie pourrait bien ouvrir une séquence décisive pour l’avenir de la stratégie climatique européenne.

Samuel Furfari

Samuel Furfari

Samuel Furfari est professeur en géopolitique de l'énergie depuis 20 ans, docteur en Sciences appliquées (ULB), ingénieur polytechnicien (ULB). Il a été durant trente-six ans haut fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la Commission européenne. Auteur de 18 livres.