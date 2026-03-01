MORT D'ALI KHAMENEI

1 mars 2026

Frappes sur l'Iran : le début de la fin pour les Mollahs

Les frappes américano-israéliennes qui ont décapité le sommet du pouvoir iranien, jusqu’au guide suprême Ali Khamenei, ouvrent une séquence d’incertitude majeure. Entre succès tactique spectaculaire et fragilité structurelle du régime, la question dépasse désormais le seul dossier nucléaire : assistons-nous au début de la fin pour les mollahs, ou à une recomposition brutale d’un système capable de survivre à ses propres pertes ?