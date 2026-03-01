POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
L'ayatollah Ali Khamenei, lors d'un rassemblement religieux à Téhéran, le 19 février 2026.
See image caption
See copyright

MORT D'ALI KHAMENEI

1 mars 2026

Frappes sur l'Iran : le début de la fin pour les Mollahs

Les frappes américano-israéliennes qui ont décapité le sommet du pouvoir iranien, jusqu’au guide suprême Ali Khamenei, ouvrent une séquence d’incertitude majeure. Entre succès tactique spectaculaire et fragilité structurelle du régime, la question dépasse désormais le seul dossier nucléaire : assistons-nous au début de la fin pour les mollahs, ou à une recomposition brutale d’un système capable de survivre à ses propres pertes ?

Photo of François Chauvancy
Photo of Jean-Marie Montali
François Chauvancy Go to François Chauvancy page et Jean-Marie Montali Go to Jean-Marie Montali page

8 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Iran , Ali Khamenei , mort d'Ali Khamenei , régime des mollahs , États-Unis , israël , bombardements , frappes ciblées , éliminations , Téhéran , Gardiens de la Révolution , Sayyid Abdolrahim Mousavi , Moyen-Orient , chute du régime

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
François Chauvancy image
François Chauvancy

Général François Chauvancy, président de l'Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) également consultant en géopolitique. Il est aussi l'auteur de « Blocus du Qatar : l’offensive manquée. Guerre de l’information, jeux d’influence, affrontement économique ».

Jean-Marie Montali image
Jean-Marie Montali

Président de l’Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC). Grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, co-auteur de La pieuvre de Téhéran.