MORT D'ALI KHAMENEI
1 mars 2026
Frappes sur l'Iran : le début de la fin pour les Mollahs
Les frappes américano-israéliennes qui ont décapité le sommet du pouvoir iranien, jusqu’au guide suprême Ali Khamenei, ouvrent une séquence d’incertitude majeure. Entre succès tactique spectaculaire et fragilité structurelle du régime, la question dépasse désormais le seul dossier nucléaire : assistons-nous au début de la fin pour les mollahs, ou à une recomposition brutale d’un système capable de survivre à ses propres pertes ?
8 min de lecture
Général François Chauvancy, président de l'Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) également consultant en géopolitique. Il est aussi l'auteur de « Blocus du Qatar : l’offensive manquée. Guerre de l’information, jeux d’influence, affrontement économique ».
Président de l’Association Française des Grands Reporters et Correspondants (AFGRC). Grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, co-auteur de La pieuvre de Téhéran.
