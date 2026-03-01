POLITIQUE
Un agriculteur pulvérisant un pesticide sur une culture de légumes à Yanqing, au nord-ouest de Pékin.
INVERSION ACCUSATOIRE

1 mars 2026

Cancer backlash : Stéphane Foucart, chef de la rubrique Sciences du Monde et désinformateur professionnel

Selon Stéphane Foucart, le journaliste du Monde, des médecins et des scientifiques dénigreraient leurs collègues et cautionneraient la démolition des normes de protection de l’environnement et de la santé. En dénonçant un supposé « cancer backlash », Stéphane Foucart brouille la frontière entre enquête scientifique et militantisme.

Alexandre Baumann

science , santé , Cancer Backlash , polémique , Le Monde , pesticides , maladie , cancer , Stéphane Foucart

Science
Alexandre Baumann

Alexandre Baumann est auteur de sciences sociales et sur de nombreux autres sujets (Antéconcept, Agribashing, Danger des agrégats, Cancer militant).