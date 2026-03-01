INVERSION ACCUSATOIRE

Cancer backlash : Stéphane Foucart, chef de la rubrique Sciences du Monde et désinformateur professionnel

Selon Stéphane Foucart, le journaliste du Monde, des médecins et des scientifiques dénigreraient leurs collègues et cautionneraient la démolition des normes de protection de l’environnement et de la santé. En dénonçant un supposé « cancer backlash », Stéphane Foucart brouille la frontière entre enquête scientifique et militantisme.