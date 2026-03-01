INVERSION ACCUSATOIRE
1 mars 2026
Cancer backlash : Stéphane Foucart, chef de la rubrique Sciences du Monde et désinformateur professionnel
Selon Stéphane Foucart, le journaliste du Monde, des médecins et des scientifiques dénigreraient leurs collègues et cautionneraient la démolition des normes de protection de l’environnement et de la santé. En dénonçant un supposé « cancer backlash », Stéphane Foucart brouille la frontière entre enquête scientifique et militantisme.
8 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESscience , santé , Cancer Backlash , polémique , Le Monde , pesticides , maladie , cancer , Conséquences , Stéphane Foucart
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Alexandre Baumann est auteur de sciences sociales et sur de nombreux autres sujets (Antéconcept, Agribashing, Danger des agrégats, Cancer militant).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Alexandre Baumann est auteur de sciences sociales et sur de nombreux autres sujets (Antéconcept, Agribashing, Danger des agrégats, Cancer militant).