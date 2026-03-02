POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Cette photographie montre le logo de Stellantis affiché dans les locaux de l'usine du constructeur automobile multinational à Poissy, à l'ouest de Paris, le 23 septembre 2025.
See image caption
See copyright

ATLANTICO BUSINESS

2 mars 2026

Stellantis : un naufrage à plus de 23 milliards d’euros. Mais qui est responsable ?

Stellantis aurait dû devenir le premier groupe automobile mondial. Mais avec plus de 22 milliards d’euros de pertes, cela va devenir compliqué. L’année précédente, le groupe se déclarait très rentable et son PDG passait pour un sauveur.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Stellantis , automobile , pertes financières , Peugeot , Citroën , Carlos Tavares

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.