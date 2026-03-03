POLITIQUE
3 mars 2026

Paris, ce cauchemar made in Hidalgo pour ceux qui ont besoin de leur véhicule pour y travailler

Entre zones à trafic limité, suppression massive de places de stationnement et tarifs prohibitifs pour les véhicules lourds, la capitale devient de plus en plus difficile d’accès pour ceux qui dépendent de leur voiture pour travailler. Un choix politique plus qu'une fatalité. Décryptage.

Arnaud Aymé

Arnaud Aymé est le CEO France de Sia Partners. Diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’Université Polytechnique de Madrid, il a mené l’essentiel de sa carrière au sein du cabinet. Depuis 20 ans, il a développé l’activité dans le secteur de l’énergie puis dans les secteurs du transport et de l’industrie. A ce titre, il intervient régulièrement dans la presse économique et généraliste, comme spécialiste de ces secteurs.