SOCIALISME EN ACTION
3 mars 2026
Paris, ce cauchemar made in Hidalgo pour ceux qui ont besoin de leur véhicule pour y travailler
Entre zones à trafic limité, suppression massive de places de stationnement et tarifs prohibitifs pour les véhicules lourds, la capitale devient de plus en plus difficile d’accès pour ceux qui dépendent de leur voiture pour travailler. Un choix politique plus qu'une fatalité. Décryptage.
4 min de lecture
MOTS-CLESParis , hidalgo , voiture , impossible , artisans , professionnels , circulation , stationnement
THEMATIQUESPolitique
Arnaud Aymé est le CEO France de Sia Partners. Diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’Université Polytechnique de Madrid, il a mené l’essentiel de sa carrière au sein du cabinet. Depuis 20 ans, il a développé l’activité dans le secteur de l’énergie puis dans les secteurs du transport et de l’industrie. A ce titre, il intervient régulièrement dans la presse économique et généraliste, comme spécialiste de ces secteurs.
