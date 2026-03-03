EPIC FURY
3 mars 2026
Frappes en Iran : six leçons géopolitiques majeures que sont incapables de voir ceux que leurs allergies à Trump et Israël aveuglent
Au-delà des passions qu’elles suscitent, les frappes en Iran révèlent une recomposition stratégique majeure : retenue contrainte de Téhéran face à l’OTAN et à ses vulnérabilités internes, isolement relatif de l’axe Moscou-Téhéran, consolidation d’un bloc sécuritaire arabo-israélien, montée en puissance de l’expertise militaire ukrainienne et, surtout, logique américaine d’encerclement géo-économique de la Chine via la pression sur ses approvisionnements énergétiques. Une séquence qui dépasse le face-à-face irano-israélien et esquisse les contours d’un basculement stratégique mondial.
Ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), Dov ZERAH a été directeur des Monnaies et médailles. Ancien directeur général de l'Agence française de développement (AFD), il a également été président de Proparco, filiale de l’AFD spécialisée dans le financement du secteur privé et censeur d'OSEO.
Auteur de sept livres et de très nombreux articles, Dov ZERAH a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à l’ENA, ainsi qu’à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine de 2008 à 2014, et à nouveau depuis 2020. Administrateur du Consistoire de Paris de 1998 à 2006 et de 2010 à 2018, il en a été le président en 2010.
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion.
Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).
