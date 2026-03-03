POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une femme brandit un drapeau iranien d'avant la révolution islamique de 1979 lors d'une manifestation « Liberté pour l'Iran » en soutien au peuple iranien à New York, le 2 mars 2026.
See image caption
See copyright

EPIC FURY

3 mars 2026

Frappes en Iran : six leçons géopolitiques majeures que sont incapables de voir ceux que leurs allergies à Trump et Israël aveuglent

Au-delà des passions qu’elles suscitent, les frappes en Iran révèlent une recomposition stratégique majeure : retenue contrainte de Téhéran face à l’OTAN et à ses vulnérabilités internes, isolement relatif de l’axe Moscou-Téhéran, consolidation d’un bloc sécuritaire arabo-israélien, montée en puissance de l’expertise militaire ukrainienne et, surtout, logique américaine d’encerclement géo-économique de la Chine via la pression sur ses approvisionnements énergétiques. Une séquence qui dépasse le face-à-face irano-israélien et esquisse les contours d’un basculement stratégique mondial.

Photo of Dov Zerah
Photo of Viatcheslav Avioutskii
Photo of Jean-Pierre Favennec
Dov Zerah Go to Dov Zerah page , Viatcheslav Avioutskii Go to Viatcheslav Avioutskii page et Jean-Pierre Favennec Go to Jean-Pierre Favennec page

15 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Iran , géopolitique , régime des mollahs , mort d'Ali Khamenei , Emirats Arabes Unis , frappes , Chine , Russie , Etats-Unis , Donald Trump , Israël

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Dov Zerah image
Dov Zerah
Ancien directeur général de l'AFD

Ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), Dov ZERAH a été directeur des Monnaies et médailles. Ancien directeur général de l'Agence française de développement (AFD), il a également été président de Proparco, filiale de l’AFD spécialisée dans le financement du secteur privé et censeur d'OSEO.

Auteur de sept livres et de très nombreux articles, Dov ZERAH a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à l’ENA, ainsi qu’à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine de 2008 à 2014, et à nouveau depuis 2020. Administrateur du Consistoire de Paris de 1998 à 2006 et de 2010 à 2018, il en a été le président en 2010.

Viatcheslav Avioutskii image
Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

Jean-Pierre Favennec image
Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).