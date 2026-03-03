POLITIQUE
Une des agences nationales France Travail, à Dammarie les Lys, dans le nord de la France, le 23 avril 2024.
MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

3 mars 2026

Rupture conventionnelle : il faudra bien un jour réformer vraiment l’assurance chômage

La récente réduction de la durée d’indemnisation pour les salariés ayant conclu une rupture conventionnelle illustre une réalité plus profonde : l’assurance chômage française est devenue un système hybride, mêlant logique assurantielle, redistribution et objectifs budgétaires, sans que ces logiques soient clairement articulées. Pour la pérenniser, une réforme structurelle s'impose, plutôt que des ajustements paramétriques.

Christophe Daunique Go to Christophe Daunique page

A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Daunique image
Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).