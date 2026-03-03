MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

3 mars 2026

Rupture conventionnelle : il faudra bien un jour réformer vraiment l’assurance chômage

La récente réduction de la durée d’indemnisation pour les salariés ayant conclu une rupture conventionnelle illustre une réalité plus profonde : l’assurance chômage française est devenue un système hybride, mêlant logique assurantielle, redistribution et objectifs budgétaires, sans que ces logiques soient clairement articulées. Pour la pérenniser, une réforme structurelle s'impose, plutôt que des ajustements paramétriques.