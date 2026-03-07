UNE SOCIETE A BOUT
7 mars 2026
Cette incompréhension qui monte au Liban face à la posture de la France
Derrière la prudence diplomatique française vis-à-vis du Hezbollah, une partie croissante de la société libanaise exprime au contraire fatigue et rejet. Entre crise économique, lassitude face aux milices et aspiration à la souveraineté, le Liban traverse aujourd’hui un moment charnière.
MOTS-CLESLiban , Hezbollah , la France , société , géopolitique , ras le bol , relations , crise économique , tensions , milices
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Maya Khadra est enseignante et journaliste franco-libanaise, lauréate du Prix du journalisme francophone en zones de conflits en 2013 et ancienne journaliste à L'Orient-Le Jour.
