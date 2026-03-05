GRAND ECART
5 mars 2026
Guerre en Iran : ce que le rapprochement de l’Allemagne avec Trump nous dit de l’état réel de l’Europe
Une image a frappé les esprits : celle du Chancelier Friedrich Merz dans le Bureau ovale, s'affichant aux côtés de Donald Trump dans un soutien sans faille aux frappes menées contre l'Iran. Le chef du gouvernement allemand a observé un silence poli quand le locataire de la Maison blanche a attaqué l'Espagne, avant d'aller dans son sens.
MOTS-CLESGuerre en Iran , Donald Trump , Friedrich Merz , Allemagne , Espagne , Etats-Unis , Union Européenne
THEMATIQUESGéopolitique
Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.
Il est également enseignants à Science-Po Paris.
Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).
Hans Stark est chercheur à l'IFRI (Cerfa) et professeur à la Sorbonne.
