POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le président américain Donald Trump rencontre le chancelier allemand Friedrich Merz dans le Bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, le 3 mars 2026.
See image caption
See copyright

GRAND ECART

5 mars 2026

Guerre en Iran : ce que le rapprochement de l’Allemagne avec Trump nous dit de l’état réel de l’Europe

Une image a frappé les esprits : celle du Chancelier Friedrich Merz dans le Bureau ovale, s'affichant aux côtés de Donald Trump dans un soutien sans faille aux frappes menées contre l'Iran. Le chef du gouvernement allemand a observé un silence poli quand le locataire de la Maison blanche a attaqué l'Espagne, avant d'aller dans son sens.

Photo of Guillaume Lagane
Photo of Hans Stark
Guillaume Lagane Go to Guillaume Lagane page et Hans Stark Go to Hans Stark page

18 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Guerre en Iran , Donald Trump , Friedrich Merz , Allemagne , Espagne , Etats-Unis , Union Européenne

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Guillaume Lagane image
Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

Hans Stark image
Hans Stark

Hans Stark est chercheur à l'IFRI (Cerfa) et professeur à la Sorbonne.

 

Populaires

1Quand les chercheurs d’Anthropic prouvent que l'utilisation de l'IA réduit l’acquisition de compétences
2Rupture conventionnelle : il faudra bien un jour réformer vraiment l’assurance chômage
3Guerre au Moyen-Orient : cette flambée des prix de l’énergie que la France va subir alors qu’elle aurait parfaitement pu être maîtrisée
4Vers un séisme à Nantes ? Le PS desserre le piège mortel tendu par Jean-Luc Mélenchon
5Christine Lagarde reconnaît candidement que l'Europe a de gros problèmes économiques
6Frappes en Iran : six leçons géopolitiques majeures que sont incapables de voir ceux que leurs allergies à Trump et Israël aveuglent
7Ce que révèlent ces maux de la Justice dans les dernières condamnations du procès Paty