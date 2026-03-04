POLITIQUE
Des sympathisants du parti d'extrême gauche français La France Insoumise (LFI) distribuent des tracts dans le cadre de la campagne électorale de William Aucant, candidat local du parti, aux élections municipales de Nantes, dans l'ouest de la France, le 2 mars 2026.
MUNICIPALES

4 mars 2026

Vers un séisme à Nantes ? Le PS desserre le piège mortel tendu par Jean-Luc Mélenchon

Réuni en bureau national mardi soir, le PS a acté la rupture avec la France Insoumise aux municipales à venir, en excluant tout accord national y compris au second tour, dénonçant par ailleurs une "dérive inquiétante" du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Une décision qui n'interdit pas les alliances locales, car la gauche ne peut espérer emporter des grandes villes qu'unie. Mais avec la présidentielle 2027 à l'horizon, la tentation de tout sacrifier à l'épreuve de force s'avère tentante pour les partis. Décryptage.

Virginie Martin, Xavier Dupuy et Jérôme Besnard

A PROPOS DES AUTEURS
Virginie Martin image
Virginie Martin

Virginie Martin est Docteure en sciences politiques, habilitée à Diriger des Recherches en sciences de gestion, politiste, professeure à KEDGE Business School, co-responsable du comité scientifique de la Revue Politique et Parlementaire.

Xavier Dupuy image
Xavier Dupuy

Xavier Dupuy est politologue, spécialiste de l'opinion. Il s'exprime sous pseudonyme.

Jérôme Besnard image
Jérôme Besnard

Jérôme Besnard est journaliste, essayiste (La droite imaginaire, 2018) et chargé d’enseignements en droit constitutionnel à l’Université Paris Cité.

