MUNICIPALES

4 mars 2026

Vers un séisme à Nantes ? Le PS desserre le piège mortel tendu par Jean-Luc Mélenchon

Réuni en bureau national mardi soir, le PS a acté la rupture avec la France Insoumise aux municipales à venir, en excluant tout accord national y compris au second tour, dénonçant par ailleurs une "dérive inquiétante" du mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Une décision qui n'interdit pas les alliances locales, car la gauche ne peut espérer emporter des grandes villes qu'unie. Mais avec la présidentielle 2027 à l'horizon, la tentation de tout sacrifier à l'épreuve de force s'avère tentante pour les partis. Décryptage.