POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Baril de Pétrole
See image caption
See copyright

ERREMENTS STRATEGIQUES

4 mars 2026

Guerre au Moyen-Orient : cette flambée des prix de l’énergie que la France va subir alors qu’elle aurait parfaitement pu être maîtrisée

La guerre avec l’Iran et le blocage du détroit d’Ormuz font flamber les prix du pétrole et du gaz, menaçant de propulser le litre d’essence vers les deux euros et de raviver l’inflation en Europe. Si les marchés intègrent déjà une prime de risque majeure, la vulnérabilité européenne ne tient pas seulement au conflit mais d'une série d'erreurs stratégiques et politiques. Décryptage.

Photo of Jean-Pierre Favennec
Photo of Philippe Charlez
Jean-Pierre Favennec Go to Jean-Pierre Favennec page et Philippe Charlez Go to Philippe Charlez page

16 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

énergie , crise , Iran , Pénurie , prix en hausse , choix politiques , orientations stratégiques , Union Européenne , Allemagne , France , nucléaire

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Favennec image
Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).

Philippe Charlez image
Philippe Charlez

Philippe Charlez est ingénieur des Mines de l'École Polytechnique de Mons (Belgique) et Docteur en Physique de l'Institut de Physique du Globe de Paris.

Expert internationalement reconnu en énergie, Charlez est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la transition énergétique dont « Croissance, énergie, climat. Dépasser la quadrature du cercle » paru en Octobre 2017 aux Editions De Boek supérieur et « L’utopie de la croissance verte. Les lois de la thermodynamique sociale » paru en octobre 2021 aux Editions JM Laffont.

Philippe Charlez enseigne à Science Po, Dauphine, l’INSEAD, Mines Paris Tech, l’ISSEP et le Centre International de Formation Européenne. Il est éditorialiste régulier pour Valeurs Actuelles, Contrepoints, Atlantico, Causeur et Opinion Internationale.

Il est l’expert en Questions Energétiques de l’Institut Sapiens.

Pour plus d'informations sur l’auteur consultez www.philippecharlez.com et https://www.youtube.com/energychallenge  

Populaires

1Frappes en Iran : six leçons géopolitiques majeures que sont incapables de voir ceux que leurs allergies à Trump et Israël aveuglent
2Après l’élimination de Khamenei, Rima Hassan ultime gardienne de la révolution islamique ?
3Rupture conventionnelle : il faudra bien un jour réformer vraiment l’assurance chômage
4« Je suis venu en Occident parce que je voulais l'Occident, pas un bazar multiculturel » — Sohrab Ahmari, rédacteur en chef d'UnHerd U.S.
5Fin de la prime au sortant aux municipales : le signal avant-coureur d’un grand tremblement de terre politique ?
6Stellantis : un naufrage à plus de 23 milliards d’euros. Mais qui est responsable ?
7Le syndicat des commissaires de police (SCPN) confirme que la menace de l’ultra gauche n'a pas été suffisamment prise en compte ces dernières années