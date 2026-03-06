POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Giorgia Meloni. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

INJUSTICE

6 mars 2026

Un tribunal italien bloque l’expulsion d’un migrant condamné pour viol collectif

La Première ministre Giorgia Meloni affirme que la décision montre comment les règles d’asile peuvent bloquer même des expulsions liées à la sécurité publique.

Photo of Javier Villamor
Javier Villamor Go to Javier Villamor page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Italie , migrants , juges , criminel

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Javier Villamor image
Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.

Populaires

1Quand les chercheurs d’Anthropic prouvent que l'utilisation de l'IA réduit l’acquisition de compétences
2Guerre en Iran : ce que le rapprochement de l’Allemagne avec Trump nous dit de l’état réel de l’Europe
3Les ravages du chemsex chez ceux qui nous gouvernent : un conseiller de Paris condamné pour détention de stupéfiants et de pédopornographie
4Un tribunal italien bloque l’expulsion d’un migrant condamné pour viol collectif
5Iran : une guerre sans justification ni objectif, vraiment ? Voilà les éléments factuels que beaucoup oublient
6Sectarisme et intimidations par le diplôme : ces universitaires qui décrédibilisent l'Université
7Rupture conventionnelle : il faudra bien un jour réformer vraiment l’assurance chômage