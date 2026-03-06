CONFLIT EN IRAN
6 mars 2026
L’Europe face à une nouvelle crise migratoire en provenance du Moyen-Orient ?
La crise actuelle au Moyen-Orient fait ressurgir la crainte d'une nouvelle vague migratoire comme celle de 2016 en Syrie, qui viserait une nouvelle fois l'Europe. Un risque qui pose une question primordiale : l'Union a-t-elle appris de ses erreurs en la matière ? Décryptage.
Patrick Stefanini est un haut fonctionnaire français, membre du Conseil d'État et ancien directeur général des services de la région Île-de-France. Sa carrière se situe entre l'administration et la politique. Diplômé de l'ENA en 1979, il soutient Chirac avant de devenir un proche conseiller d'Alain Juppé lorsque ce dernier est entré à Matignon en 1995. Il s'est démarqué notamment lors de batailles électorales réputées difficiles ; il fut ainsi l'artisan de la victoire de Jacques Chirac à la présidentielle en 1995, de celle de Valérie Pécresse aux élections régionales de 2015, avant donc de conduire François Fillon à la victoire de la primaire, fin 2016. En mars 2017, il renonce à ses fonctions de directeur de campagne de François Fillon. Patrick Stefanini est directeur de campagne de Valérie Pécresse dans le cadre de l'élection présidentielle de 2022.
