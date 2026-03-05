POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
LR n’étant de toute évidence pas en mesure d’être majoritaires tous seuls, la question de savoir avec qui s’allier devrait être centrale s’ils désirent participer à un gouvernement
See image caption
See copyright

DEBAT

5 mars 2026

La droite LR est-elle soluble dans le macronisme ?

Depuis le psychodrame des législatives de 2024 avec le départ de son président, Eric Ciotti, les LR semblent s’être engagés sans le vouloir réellement ni le penser vers une auto-dissolution au sein d’une grande formation politique du centre, héritière du macronisme.

Photo of Les Arvernes
Les Arvernes Go to Les Arvernes page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

LR , Les Républicains , alliance , Eric Ciotti , macronisme

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Les Arvernes image
Les Arvernes

Les Arvernes sont un groupe de hauts fonctionnaires, de professeurs, d’essayistes et d’entrepreneurs. Ils ont vocation à intervenir régulièrement, désormais, dans le débat public.

Composé de personnalités préférant rester anonymes, ce groupe se veut l'équivalent de droite aux Gracques qui s'étaient lancés lors de la campagne présidentielle de 2007 en signant un appel à une alliance PS-UDF. Les Arvernes, eux, souhaitent agir contre le déni de réalité dans lequel s'enferment trop souvent les élites françaises.

Populaires

1Quand les chercheurs d’Anthropic prouvent que l'utilisation de l'IA réduit l’acquisition de compétences
2Rupture conventionnelle : il faudra bien un jour réformer vraiment l’assurance chômage
3Vers un séisme à Nantes ? Le PS desserre le piège mortel tendu par Jean-Luc Mélenchon
4Christine Lagarde reconnaît candidement que l'Europe a de gros problèmes économiques
5Guerre au Moyen-Orient : cette flambée des prix de l’énergie que la France va subir alors qu’elle aurait parfaitement pu être maîtrisée
6Guerre en Iran : ce que le rapprochement de l’Allemagne avec Trump nous dit de l’état réel de l’Europe
7Frappes en Iran : six leçons géopolitiques majeures que sont incapables de voir ceux que leurs allergies à Trump et Israël aveuglent