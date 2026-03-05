DEBAT
5 mars 2026
La droite LR est-elle soluble dans le macronisme ?
Depuis le psychodrame des législatives de 2024 avec le départ de son président, Eric Ciotti, les LR semblent s’être engagés sans le vouloir réellement ni le penser vers une auto-dissolution au sein d’une grande formation politique du centre, héritière du macronisme.
Les Arvernes sont un groupe de hauts fonctionnaires, de professeurs, d’essayistes et d’entrepreneurs. Ils ont vocation à intervenir régulièrement, désormais, dans le débat public.
Composé de personnalités préférant rester anonymes, ce groupe se veut l'équivalent de droite aux Gracques qui s'étaient lancés lors de la campagne présidentielle de 2007 en signant un appel à une alliance PS-UDF. Les Arvernes, eux, souhaitent agir contre le déni de réalité dans lequel s'enferment trop souvent les élites françaises.
