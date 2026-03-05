TOUCHE PAS MON DOGME
5 mars 2026
Sectarisme et intimidations par le diplôme : ces universitaires qui décrédibilisent l'Université
Un certain nombre d’universitaires semblent se montrer de plus en plus critiques à l’égard de leurs confrères, limitant ainsi la liberté d’expression et le débat démocratique sur les réseaux sociaux.
13 min de lecture
THEMATIQUESSociété
Lonni Besançon est un chercheur en visualisation de données à l’université de Monash, Melbourne, Australie. Il a décroché son doctorat à l’université Paris Saclay, avant de séjourner 3 ans à l’université de Linköping en Suède. Il a participé activement à certains débats autours des études COVID-19 et de leur manque de transparence.
Passionné de données, il rapporte très souvent des nouvelles de la Suède et discute sciences sur Twitter: @LonniBesancon
Nicolas Leblond est professeur de droit et doyen de la faculté de droit et d’administration publique de l’Université Polytechnique Hauts-de-France.
