POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Les réseaux sociaux imposent la brièveté, la réaction immédiate, le choc émotionnel. Ce sont des conditions structurellement défavorables à la nuance et à la démonstration rigoureuse, et donc favorables à l'invective.
See image caption
See copyright

TOUCHE PAS MON DOGME

5 mars 2026

Sectarisme et intimidations par le diplôme : ces universitaires qui décrédibilisent l'Université

Un certain nombre d’universitaires semblent se montrer de plus en plus critiques à l’égard de leurs confrères, limitant ainsi la liberté d’expression et le débat démocratique sur les réseaux sociaux.

Photo of Lonni Besançon
Photo of Nicolas Leblond
Lonni Besançon Go to Lonni Besançon page et Nicolas Leblond Go to Nicolas Leblond page

13 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

universitaires , université , diplôme , liberté d'expression , sectarisme

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Lonni Besançon image
Lonni Besançon

Lonni Besançon est un chercheur en visualisation de données à l’université de Monash, Melbourne, Australie. Il a décroché son doctorat à l’université Paris Saclay, avant de séjourner 3 ans à l’université de Linköping en Suède. Il a participé activement à certains débats autours des études COVID-19 et de leur manque de transparence.

Passionné de données, il rapporte très souvent des nouvelles de la Suède et discute sciences sur Twitter: @LonniBesancon

Nicolas Leblond image
Nicolas Leblond

Nicolas Leblond est professeur de droit et doyen de la faculté de droit et d’administration publique de l’Université Polytechnique Hauts-de-France. 

Populaires

1Quand les chercheurs d’Anthropic prouvent que l'utilisation de l'IA réduit l’acquisition de compétences
2Rupture conventionnelle : il faudra bien un jour réformer vraiment l’assurance chômage
3Vers un séisme à Nantes ? Le PS desserre le piège mortel tendu par Jean-Luc Mélenchon
4Christine Lagarde reconnaît candidement que l'Europe a de gros problèmes économiques
5Guerre au Moyen-Orient : cette flambée des prix de l’énergie que la France va subir alors qu’elle aurait parfaitement pu être maîtrisée
6Guerre en Iran : ce que le rapprochement de l’Allemagne avec Trump nous dit de l’état réel de l’Europe
7Frappes en Iran : six leçons géopolitiques majeures que sont incapables de voir ceux que leurs allergies à Trump et Israël aveuglent