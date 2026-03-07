POLITIQUE
LA REVOLUTION MILITAIRE TECHNOLOGIQUE

7 mars 2026

IA, drones, lasers à haute intensité : ce déferlement de nouveautés High Tech qui se joue dans la guerre en Iran

Le conflit en Iran révèle une mutation profonde des pratiques militaires. Entre essaims de drones, intelligence artificielle et nouvelles armes comme les lasers ou les avions furtifs, le champ de bataille se transforme. Pour l’ancien chef d’état-major de l’armée de l’air Jean-Paul Paloméros, cette guerre confirme l’entrée dans une ère de combat plus technologique, rapide et largement numérisée.

Photo of Jean-Paul Paloméros
Jean-Paul Paloméros Go to Jean-Paul Paloméros page

Jean-Paul Paloméros image
Jean-Paul Paloméros

Jean-Paul Paloméros est un général d'armée aérienne français, chef d'état-major de l'Armée de l'air de 2009 à 2012 et commandant suprême allié Transformation au sein de l'OTAN de 2012 à 2015.

