LA REVOLUTION MILITAIRE TECHNOLOGIQUE

7 mars 2026

IA, drones, lasers à haute intensité : ce déferlement de nouveautés High Tech qui se joue dans la guerre en Iran

Le conflit en Iran révèle une mutation profonde des pratiques militaires. Entre essaims de drones, intelligence artificielle et nouvelles armes comme les lasers ou les avions furtifs, le champ de bataille se transforme. Pour l’ancien chef d’état-major de l’armée de l’air Jean-Paul Paloméros, cette guerre confirme l’entrée dans une ère de combat plus technologique, rapide et largement numérisée.