6 mars 2026

L'Express enterre l'islamo-gauchisme avec Khamenei, Le Point hésite à miser sur les Kurdes; Sloterdijk voit le salut de l'Europe dans la compréhension de son histoire; Bardella ne gère rien à Strasbourg; Houellebecq ne veut pas du statut de prophète

A la Une de vos hebdos cette semaine : un appel à de Gaulle, qui ne fait pas le poids face à l'élimination de Khamenei, dont Marianne nous livre les coulisses, alors que Le Point ouvre le livre noir des mollahs… qui n'est peut-être pas encore totalement refermé. N'allons pas trop vite… L'Express tente de distinguer des scenarii, entre maintien du régime et nouvelle répression, et une prise de contrôle de l’État par le pouvoir militaire, qui pourrait bien… séduire Trump, qui voudrait voir les Gardiens de la révolution et la police iranienne "fusionner pacifiquement avec les patriotes iraniens et œuvrer ensemble pour rendre au pays la grandeur qu’il mérite"… Mégalo, on vous dit.

Alice Maindron Go to Alice Maindron page

Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 

