Des panaches de fumée s'élèvent du site d'une frappe aérienne israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth le 9 mars 2026.
La guerre en Iran plus difficile que prévu ? Décryptage par les faits venus du terrain

Tout conflit physique s'accompagne désormais d'une guerre informationnelle (euphémisme pour "propagande"), enjolivée d'avis personnels, de savoir académiques plus ou moins récents, etc., par divers journalistes, militaires retraités et commentateurs. Tous ces propos ont en com-mun d'omettre ou ignorer la réalité du terrain. Or bien sûr, seul le savoir permet de former un diagnos¬tic. Voici des éléments pour ce faire.

Xavier Raufer

Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

